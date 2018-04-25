Фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды

Как информирует Tuttosport, болельщики туринского "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды.

Так, после вчерашнего полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" в социальных сетях фанаты "старой синьоры" восторженно отозвались о работе на "Энфилде" наставника "красных" Юргена Клоппа. При этом кандидатура 50-летнего специалиста была единогласно была поддержана им в качестве оптимальной для замены Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Юве".

Напомним, Буффон развеял слухи о конфликте в "Ювентусе". | soccernews.ru