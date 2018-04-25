Фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды

Теги ювентусюрген клоппмассимилиано аллегри

Фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для командыКак информирует Tuttosport, болельщики туринского "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды.

Так, после вчерашнего полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" в социальных сетях фанаты "старой синьоры" восторженно отозвались о работе на "Энфилде" наставника "красных" Юргена Клоппа. При этом кандидатура 50-летнего специалиста была единогласно была поддержана им в качестве оптимальной для замены Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Юве".

Напомним, Буффон развеял слухи о конфликте в "Ювентусе". | soccernews.ru

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