Фанаты "Ювентуса" ярко выразили свое отношение к возвращению Бонуччи

Фанаты "Ювентуса" освистали защитника Леонардо Бонуччи, который вернулся в туринский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, болельщики не простили футболисту его переход в "Милан" год назад. Кроме того, Бонуччи праздновал свой гол в ворота "Ювентуса" в прошлом сезоне.

Напомним, что 31-летний Бонуччи вернулся в "Ювентус" в обмен на Маттиа Кальдару.

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