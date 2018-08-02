Фанаты "Ювентуса" ярко выразили свое отношение к возвращению Бонуччи

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Фанаты "Ювентуса" ярко выразили свое отношение к возвращению Бонуччи

Фанаты "Ювентуса" освистали защитника Леонардо Бонуччи, который вернулся в туринский клуб, сообщает Football Italia. 

По сведениям издания, болельщики не простили футболисту его переход в "Милан" год назад. Кроме того, Бонуччи праздновал свой гол в ворота "Ювентуса" в прошлом сезоне.

Напомним, что 31-летний Бонуччи вернулся в "Ювентус" в обмен на Маттиа Кальдару.

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