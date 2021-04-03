Фанаты "Ювентуса" жёстко обратились к игрокам команды перед дерби с "Торино"

Болельщики туринского "Ювентуса" недовольны результатами команды в текущем сезоне.

Напомним, что "старая синьора" позорно вылетела из Лиги Чемпионов, проиграв в 1/8 финала "Порту", а в Серии А идёт только на четвёртом месте.

Фанаты решили обратиться к футболистам в преддверии дерби с "Торино", вывесив баннер возле стадиона.

"Вас волнуют только социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби! Покажите яйца!" - написано на постере.

Фото JuveNews

Не пропустите: Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона. | http://soccernews.ru