Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции
Два болельщика "Зенита" принесли извинения за то, что устроили драку с сотрудниками Росгвардии и полиции, сообщает телеграм-канал "Мэш на мойке".
"Был 3 числа на стадионе "Газпром-Арена". Ударил сотрудника полиции, в содеянном полностью раскаиваюсь. Прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии Мусаева и у всех сотрудников, кому я мог причинить физический и моральный ущерб", – сказал первый фанат.
"Ударил сотрудника ОМОНа на матче "Зенит" – "Краснодар". Прошу прощения у этого сотрудника, а также у всей полиции", – заявил второй болельщик.
Напомним, что потасовка между фанатами и силовиками произошла на "Газпром Арене".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0