Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции

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Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции

Два болельщика "Зенита" принесли извинения за то, что устроили драку с сотрудниками Росгвардии и полиции, сообщает телеграм-канал "Мэш на мойке".

"Был 3 числа на стадионе "Газпром-Арена". Ударил сотрудника полиции, в содеянном полностью раскаиваюсь. Прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии Мусаева и у всех сотрудников, кому я мог причинить физический и моральный ущерб", – сказал первый фанат.

"Ударил сотрудника ОМОНа на матче "Зенит" – "Краснодар". Прошу прощения у этого сотрудника, а также у всей полиции", – заявил второй болельщик.

Напомним, что потасовка между фанатами и силовиками произошла на "Газпром Арене".

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