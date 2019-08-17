Фанаты "Зенита" на матче с "Ахматом" вспомнили инцидент с ОМОНом

Болельщики "Зенита" напомнили о случае, когда они были избиты ОМОНом после игры 3-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

Так, во время сегодняшнего матча против "Ахмата" фанаты скандировали: "Футбол для болельщиков, а не для мусоров".

Кроме того, был вывешен баннер с надписью: "Следи за собой, будь осторожен".

Напомним, что после 5 туров "Зенит" лидирует в чемпионате.

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