Фанаты "Зенита" на матче с "Ахматом" вспомнили инцидент с ОМОНом

Теги зенит санкт-петербургахмат

Фанаты "Зенита" на матче с "Ахматом" вспомнили инцидент с ОМОНом

Болельщики "Зенита" напомнили о случае, когда они были избиты ОМОНом после игры 3-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

Так, во время сегодняшнего матча против "Ахмата" фанаты скандировали: "Футбол для болельщиков, а не для мусоров".

Кроме того, был вывешен баннер с надписью: "Следи за собой, будь осторожен".

Напомним, что после 5 туров "Зенит" лидирует в чемпионате.

Читайте также: "Зенит" назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Краснодар Краснодар 6 13
3 Ростов Ростов 5 11
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 6 7
10 Ахмат Ахмат 6 7
11 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
12 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
13 Уфа Уфа 5 4
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов