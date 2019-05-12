Фанаты "Зенита" надели клубную футболку на памятник Кирову перед матчем с ЦСКА
Болельщики "Зенита" надели футболку команды на памятник Сергею Кирову, который расположен возле домашнего стадионе клуба "Газпром Арена".
Для этого фанатам пришлось нанять автовышку. При этом, многие из жителей города назвали действия фанатов вандализмом.
Напомним, что петербургский клуб досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
В 28-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.
Не пропустите: Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19