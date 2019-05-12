Фанаты "Зенита" надели клубную футболку на памятник Кирову перед матчем с ЦСКА



Болельщики "Зенита" надели футболку команды на памятник Сергею Кирову, который расположен возле домашнего стадионе клуба "Газпром Арена".

Для этого фанатам пришлось нанять автовышку. При этом, многие из жителей города назвали действия фанатов вандализмом.

Напомним, что петербургский клуб досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

В 28-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.

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