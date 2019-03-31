Фанаты "Зенита" напомнили о бомбардировках Югославии войсками НАТО
Болельщики "Зенита" отметились ярким баннером во время матча 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0, идет первый тайм).
Фанаты посвятили баннер Югославии, которая подверглась бомбардировкам войсками НАТО в 1999 году.
Напомним, что бомбежка развалившегося балканского государства продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. По официальным данным, число погибших гражданских лиц превысило 1700 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Спартак Москва
|21
|36
|4
|ЦСКА Москва
|20
|36
|5
|Краснодар
|20
|35
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12