Фанаты "Зенита" напомнили о бомбардировках Югославии войсками НАТО

Болельщики "Зенита" отметились ярким баннером во время матча 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0, идет первый тайм).

Фанаты посвятили баннер Югославии, которая подверглась бомбардировкам войсками НАТО в 1999 году.

Напомним, что бомбежка развалившегося балканского государства продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. По официальным данным, число погибших гражданских лиц превысило 1700 человек.

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