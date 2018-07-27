Фанаты "Зенита" назвали Дзюбу "Богом футбола"

Болельщики "Зенита" побывали на тренировке команды и тепло встретили нападающего Артема Дзюбу.

Фанаты кричали игроку: "Дзюба – бог футбола". В ответ на это форвард послал им воздушные поцелуи.

Напомним, что 29-летний Дзюба отлично выступил за сборную России на Чемпионате Мира-2018, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи в 4 матчах.

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