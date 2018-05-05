Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"

Во время матча 29-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" болельщики питерской команды оскорбили президента "железнодорожников" Илью Геркуса.

Так, фанаты "сине-бело-голубых" на гостевом секторе развернули баннер с надписью: "Геркус - гей, как вся движуха. Юрий Палыч, уважуха".

Напомним, что матч завершился минимальной победой "Локомотива", что позволило команде Юрия Сёмина официально оформить чемпионство. | http://soccernews.ru