Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"

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Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"

Во время матча 29-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" болельщики питерской команды оскорбили президента "железнодорожников" Илью Геркуса

Так, фанаты "сине-бело-голубых" на гостевом секторе развернули баннер с надписью: "Геркус - гей, как вся движуха. Юрий Палыч, уважуха". 

Напомним, что матч завершился минимальной победой "Локомотива", что позволило команде Юрия Сёмина официально оформить чемпионство. | http://soccernews.ru

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