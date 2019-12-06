Фанаты "Зенита" поддержали акцию "Фратрии" против массовых задержаний болельщиков

Объединение фанатов "Зенита" под названием "Ландскрона" поддержало призыв коллег из "Фратрии" по поводу ухода с трибун во время матча 19-го тура РПЛ.

Напомним, что акция должна привлечь внимание к проблеме массовых задержаний футбольных болельщиков.

"Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России.

Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя - "Зенит"! Приходим все, в обязательном порядке!" - говорится в заявлении "Ландскроны".

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