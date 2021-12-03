Фанаты "Зенита" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
Фото сайт "Ландскроны"
"Ландскрона", фанатское объединение питерского "Зенита", выступила с заявлением по поводу акций протеста, планируемых болельщиками во время матчей 17-го тура РПЛ.
"В ходе воскресного матча ЦСКА – "Зенит" в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов. Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России – максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных.
Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жёсткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча [с "Ростовом"] уйдём с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме.
Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!" - говорится в заявлении "Ландскроны".
Ранее стало известно, что фанаты ЦСКА готовят акцию протеста в ходе игры с "Крыльями Советов", а болельщики "Спартака" намерены поддержать данную инициативу во время матча с "Ахматом".
Не пропустите: "Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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