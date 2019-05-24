Фанаты "Зенита" попросили сохранить в команде Анюкова



Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" выступило с обращением к председателю совета директоров "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой сохранить в команде защитника Александра Анюкова.

"Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата. В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и Кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Анюкова в "Зените". Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед", - говорится в заявлении фанатов.

36-летний Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. Всего за петербургский клуб он провел 403 матча, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. В составе "Зенит" Анюков пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, четырежды - Суперкубок страны, а также по разу Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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