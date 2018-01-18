Фанаты "Зенита" против ухода из клуба Анюкова

Болельщики "Зенита" обратились с руководству клуба с просьбой сохранить в команде защитника Александра Анюкова.

"Зенит" улетел на сбор без Александра Анюкова. Саша - образец отношения к футболу и фанатам, последний игрок в "Зените" из основы того самого, чемпионского состава - 2007, наша легенда и гордость!

В прессе упоминается "Зенит-2" как один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры, который Саша и сам рассматривает.

Безусловно, такой человек должен оставаться в футболе и структуре клуба. У всех нас перед глазами блестящий пример Кости Зырянова, выступление которого в дубле по значимости для "Зенита" ничуть не выбивается из других блестящих достижений Константина.

Реалии таковы, что одним из тех, кто будет принимать решение по ситуации, является ещё один легендарный игрок "Зенита" - Слава Малафеев, который сейчас занимает должность заместителя спортивного директора. Количество легенд в этом посте начинает зашкаливать, и мы уверены, что, пока в клубе есть такие люди, будущее "Зенита" в надежных руках.

Уверены, что Слава согласен с нами, но сейчас он человек занятой и может не увидеть этот пост. Поэтому просьба помочь обратить внимание Малафеева на этот приоритетный для "Зенита" вопрос и уладить все формальности по сохранению Саши Анюкова в клубе", - говорится в заявлении болельщиков на фанатском сайте "Ландскрона".

Напомним, что футболист не полетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

35-летний Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года, провел за клуб 389 матчей и забил 12 голов.

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