Фанаты "Зенита" раскритиковали клуб за реакцию на инцидент в матче с "Ахматом"
"Ландскрона", фанатское объединение питерского "Зенита", осталась недовольна действиями клуба после конфликта между болельщиками "сине-бело-голубых" и "Ахмата" в концовке матча 1/4 финала Кубка России.
Напомним, что грозненцы проявляли агрессию по отношению к поклонникам гостей, которые, вопреки местным традициям, оголяли торс в публичном месте.
"Клуб предпочёл переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны. Ещё перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается", - говорится в заявлении "Ландскроны", опубликованном на официальном сайте объединения.
Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев подчеркнул, что фанатам питерцев нужно "изучать и уважать традиции принимающей стороны".
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|Команда
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|20
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|10
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|Тамбов
|20
|22
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|Ахмат
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