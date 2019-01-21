Фанаты "Зенита" устроили перфоманс на 75-летие блокады Ленинграда

Болельщики "Зенита" устроили шоу на 75-летие прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.



Фанаты питерского клуб собрались вокруг обелиска "Городу-герою Ленинграду" на площади Победы и представили яркое фаер-шоу.



Напомним, прорыв блокады Ленинграда проходил с 12 по 30 января 1943 года. 18 января блокада была прорвана.

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