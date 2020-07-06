Фанаты "Зенита" встретили команду в аэропорту, чтобы вместе отпраздновать чемпионство
После воскресного матча с "Краснодаром", который стал для "Зенита" чемпионским, команда вернулась в Санкт-Петербург.
В аэропорту "Пулково" футболистов и тренеров "сине-бело-голубых" встречали болельщики. Вместе они отпраздновали завоевание титула.
July 6, 2020
Чемпионы дома! pic.twitter.com/rVWEeTp02A— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22