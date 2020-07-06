Фанаты "Зенита" встретили команду в аэропорту, чтобы вместе отпраздновать чемпионство

После воскресного матча с "Краснодаром", который стал для "Зенита" чемпионским, команда вернулась в Санкт-Петербург.

В аэропорту "Пулково" футболистов и тренеров "сине-бело-голубых" встречали болельщики. Вместе они отпраздновали завоевание титула.

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

Не пропустите: "Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов. | http://soccernews.ru