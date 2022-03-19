Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА

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Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА

Фанаты "Зенита" провели акцию против действий ФИФА и УЕФА.

Во время игры против тульского "Арсенала" болельщики вывесили огромный баннер с изображением чиновников УЕФА и ФИФА.

На баннере была надпись: "Футбол вне политики, говорили они".

Таким образом, фанаты осудили УЕФА и ФИФА, которые ранее исключили сборную и российские клубы от международных соревнований.

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