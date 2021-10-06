Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

Фото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен

Хавбек сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фотографию с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в своем инстаграме со следующей подписью:

"Все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов"..

Подписчики украинского футболиста остались крайне недовольны совместным фото игрока с российским бойцом:

"Ты б ещё с Кадыровым засосался"

"Сначала Яремчук фоткается с Бастой... Вы вообще думаете своей головой или вам абсолютно все равно, кто эти люди?"

"Саня, и ты туда же? Ну не зашкваривайся та так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских» соседей"

"Саня, зачем ты так позоришь свою страну? Давай еще с визитом в Дагестан и расскажи, как там красиво и хорошо"

"Мозги пропил?"

"Саша, зачем ты делаешь такие вещи? Ты капитан сборной Украины, от любви до ненависти один шаг!"

"Казалось бы, куда еще ниже падать украинским спортсменам, если уже все возможное дно давно пробито? И тут снова постучали снизу"

"Это враг Украины, Зина"

"Это уже не Потап, это новый уровень убогости"

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