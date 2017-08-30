Фанни Негуеша - бельгийская модель, променявшая Балотелли на Лемину

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Фанни Негуеша - бельгийская модель, променявшая Балотелли на ЛеминуБельгийская модель Фанни Негуеша стала известной миру футбола весной 2013-го года, когда она начала встречаться с тогда еще форвардом английского "Манчестер Сити" Марио Балотелли. Но отношения между ними оказались скоротечными - пара была вместе лишь около года.

Недавно же стало известно, что Фанни начала встречаться с другим футболистом по имени Марио - полузащитником "Сатугемптона" Лемина. Такая любовь к футболистам не дает нам права не обратить внимание на бельгийскую модель.

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