Фанни стал игроком "Монреаля"
Французский защитник Род Фанни перебрался в МЛС.
О подписании футболиста сообщил представитель первенства США "Монреаль".
На своем официальном сайте говорится о подписании контракта с 36-летним игроком до 30 июня 2018 года с возможностью продления до конца сезона.
Последним клубом Фанни был "Марсель".
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|4
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|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
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|40
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|Нант
|28
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|Ницца
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|28
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|Генгам
|28
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|ФК Кан
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|15
|Страсбур
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|Амьен
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|Тулуза
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