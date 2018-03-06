Фанни стал игроком "Монреаля"

Французский защитник Род Фанни перебрался в МЛС.

О подписании футболиста сообщил представитель первенства США "Монреаль".

На своем официальном сайте говорится о подписании контракта с 36-летним игроком до 30 июня 2018 года с возможностью продления до конца сезона.

Последним клубом Фанни был "Марсель".

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