Фанни стал игроком "Монреаля"

Теги марсель

Фанни стал игроком "Монреаля"Французский защитник Род Фанни перебрался в МЛС. 

О подписании футболиста сообщил представитель первенства США "Монреаль".

На своем официальном сайте говорится о подписании контракта с 36-летним игроком до 30 июня 2018 года с возможностью продления до конца сезона.

Последним клубом Фанни был "Марсель".

Читайте: Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом" . | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 28 74
2 Монако 28 60
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Ренн 28 41
6 Монпелье 28 40
7 Нант 28 40
8 Ницца 28 39
9 Бордо 28 36
10 Дижон 28 36
11 Генгам 28 35
12 ФК Кан 28 35
13 Сент-Этьен 28 35
14 Анжер 28 31
15 Страсбур 28 31
16 Амьен 28 29
17 Тулуза 28 29
18 Труа 28 28
19 Лилль 28 27
20 Метц 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов