Фантастическая стадия плей-офф и прежний победитель: итоги Лиги чемпионов

Ну вот и завершился еще один потрясающий сезон в Лиге чемпионов – самом престижном соревновании Европы. В финальном матче в Киеве мадридский "Реал" переиграл "Ливерпуль, таким образом завоевав свой третий кряду и четвертый за последние пять евротитул.

Проанализировав турнир по его окончании, можно с уверенностью заявить, что кампания 2017/2018 вышла одной из самых красочных и выдающихся, если не самой, как минимум, в 21 веке. Соревнование было переполнено фантастическими матчами, как на групповом раунде, так и на стадии плей-офф. Были и сенсации, и невероятные камбэки, и самые разные личные драмы футболистов. Вспомнить хотя бы, как скандально провел свой крайний лигочемпионский поединок в футболке "Ювентуса" Джиджи Буффон. О травме Салаха, Карвахаля и неимоверных ляпах Кариуса в финале – просто хочется забыть.

Тем не менее, редакция SoccerNews по традиции подводит итоги главного турнира Европы сезона 2017/2018.

Групповой раунд

Вспоминая групповой раунд, стоит напомнить, что жребий в этот раз подарил три квартета "смерти". В группе "С" зарубились "Челси", "Атлетико" и "Рома". Причем, несмотря на все прогнозы, именно римский клуб в итоге занял первое место, а фавориты "матрасники" опустились в Лигу Европы, которую с легкостью выиграли. Также очень мощная компания собралась в группе "F" из "Манчестер Сити", "Наполи", "Шахтера" и прошлогоднего чемпиона Нидерландов "Фейеноорда". "Горожане" прогнозируемо возглавили квартет, а вот второе место в противостоянии неаполитанцев и донетчан вдруг выбороли подопечные Пауло Фонсеки. Сильные соперники окружили и монополиста Лиги чемпионов последних годов мадридский "Реал", который был окружен "Тоттенхэмом", дортмундской "Боруссией" и АПОЕЛом. Кстати, лондонцы выиграли "золото" группы у команды Зинедина Зидана, а вот "шмели" полностью провалились, в шести матчах набрав всего два очка.

Борьба в плей-офф

Стадия плей-офф в этом году вышла просто феноменальной. Уже в 1/8 финала случилась громкая сенсация. Речь идет о вылете "Манчестер Юнайтед" в противостоянии с "Севильей". После первого матча 0:0 в Испании, андалузцы шокировали "Олд Траффорд", в ответной встрече победив со счетом 2:1. Фантастические две дуэли подарили зрителям "Ювентус" и "Тоттенхэм", в которых было абсолютно все, что только может быть в футболе. Четвертьфинал забыть будет просто невозможно. Из четырех пар, только в одной все было ясно с самого начала и то "Севилья" не сдалась без боя "Баварии". В трех остальных творилась история. Особенно невероятным моментом стал камбэк "Ромы" в ответном матче с "Барселоной". Полуфинал же вышел прогнозируемый с точки зрения итогового результата, но подарил огромное количество забитых мячей, что бывает крайне редко в таких случаях.

Бомбардиры

Криштиану Роналду ("Реал") - 15 голов

В седьмой раз в своей карьере лучшим бомбардиром Лиги чемпионов стал Криштиану Роналду, обновив свой же рекорд. В этот раз португалец наколотил 15 голов и хоть установить новую планку не удалось, тем не менее ближайших преследователей Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, "семерка" "Реала" опередил на целых пять мячей и для этого ему даже не пришлось забивать в финале.

Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане ("Ливерпуль") – 10 голов

"Ливерпуль" выдал просто потрясающий евросезон, став самой результативной командой с 41 голом в активе. Поэтому было бы странно, если в рейтинге лучших бомбардиров не было бы игроков "красных". Большинство мячей мерсисайдцы забили благодаря своей фантастической тройце в лице Мо Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, которые записали на свой счет по 10 голов, тем самым поделив между собою вторую строчку в списке голеадоров. Кроме того, Фирмино с восьмью голевыми передачами занял второе место в рейтинге лучших ассистентов, уступив первенство своему одноклубнику Джеймсу Милнеру, на счету которого девять ассистов.

Очарования

"Ливерпуль"

Безусловно, главным очарованием завершившегося сезона в Лиге чемпионов стал "Ливерпуль", которого как перед началом кампании, так и по завершении группового этапа, трудно было представить в финале. Но подопечные Юргена Клоппа раскачивались от матча к матчу и подарили всем любителям футбола истинное наслаждение. Да, можно согласиться с тем, что "красным" где-то повезло со жребием, потому как "Порту" и "Рома" – далеко не самые сильные оппоненты, а "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы – просто очень удобен для мерсисайдцев. Но все же то, с каким задором и феерией "скаузеры" зажигали, не могло оставить равнодушным ровно никого. Немного разочаровал финальный поединок в исполнении "Ливерпуля", но и это можно объяснить хотя бы тем, что у действующих футболистов "красных" банально нет опыта игры в таких больших матчах, не вспоминая уже о травме Салаха по ходу поединка.

"Рома"

Естественно, нельзя было не отметить "Рому", которой удалось сотворить настоящую сказку. Вопреки тому, что римляне входили в сезон с новым тренером и большими кадровыми проблемами, "джаллоросси" еще на групповой стадии продемонстрировали характер, оставив позади себя "Челси" и "Атлетико". Ну и конечно, как не вспомнить римское чудо – камбэк против "Барселоны", уже вошедший в историю, как один из самых неожиданных результатов. Также невозможно не отметить игру вратаря "волков" Алиссона и его большую роль в достижениях команды. Во многом именно благодаря бразильцу итальянский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Разочарования

"Атлетико"

Наверняка, в целом в "Атлетико" довольны евросезоном, ведь команда прибрала к рукам трофей Лиги Европы. Но вот начиналось для "матрасников" все с Лиги чемпионов, где они с треском провалились. Команда, которая в двух из трех последних кампаний доходила до финала, вдруг не смогла преодолеть групповой раунд. "Индейцы" выиграли только один матч из шести, забив всего пять голов. А с явным аутсайдером квартета "Карабахом", мадридцы умудрились дважды сыграть вничью.

"Манчестер Юнайтед"

Безусловно, разочаровал и "Манчестер Юнайтед" во главе с Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" достаточно ровно отыграли групповой раунд, спокойно выиграв свою группу, но вот уже на стадии 1/8 финала манкунианцев ожидал настоящий провал. Несмотря на то, что англичанам достался один из самых проходных соперников – проблемная "Севилья", они умудрились проиграть в ответном домашнем матче и подарить путевку андалузцам.

"Боруссия" Дортмунд

"Боруссия" полностью провалила сезон, в том числе капитулировав и в Лиге чемпионов. Дортмундцы не только не смогли ничего противопоставить именитым соперникам по группе - "Реалу" и "Тоттенхэму", но и лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных опередили кипрский АПОЭЛ в борьбе за третье место. Собственно, все свои итоговые два очка "шмели" завоевали в матчах против явного аутсайдера.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Алиссон ("Рома")

Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал")

Полузащита: Лука Модрич ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал")

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Реал"), Эдин Джеко ("Рома")

Сборная сезона по версии Whoscored

Богдан Архипенко

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