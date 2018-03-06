Фантастический камбэк: "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над "Кристал Пэлас"

Программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась отдельно вынесенным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" гостил у "Кристал Пэлас". После субботних и воскресных матчей манкунианцы потеряли вторую строчку, поэтому, чтобы вернуть свои прежние позиции, подопечным Жозе Моуринью необходима была только победа. "Орлы" по-прежнему в числе тех, кто отчаянно борется за прописку в высшем дивизионе, а это значит, что мотивация у них была ничуть не меньше, чем у манчестерского гранда.

Фактически на протяжении всего сезона Рою Ходжсону не позавидуешь. Дело в том, что у лондонцев просто катастрофическая ситуация с травмированными. Лазарет переполнен игроками, большинство из которых основные. У Сеу Жозе с этим поменьше проблем, главные потери связаны, в первую очередь, с линией обороны. Из того выбора, которые есть на данный момент, оба наставника выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы.

Обе команды очень живо начали встречу. Первый опасный момент возник у хозяйских владений: Алексис Санчес ударом головой замыкал передачу от Лингарда, но Уэйн Хеннесси в потрясающем прыжке спас свою команду от неминуемого гола. Через пять минут "Кристал Пэлас ответил и это у них вышло гораздо успешнее: Бантеке взял инициативу в свои руки и стянув на себя нескольких оппонентов выкатил сферу под удар Таунсенду, который в одно касание отправил "кожаного" точно в "девятку" ворот Давида Де Хеа.

Пропустив гол, "Манчестер Юнайтед" взял мяч под свой контроль, но вместе с тем это никак не было связано с остротой команды в атаке. За весь первый тайм подопечные Моуринью ограничились одним голевым моментом в самом дебюте поединка.

Во второй половине встречи "Кристал Пэлас" понадобилось всего три минуты, чтобы увеличить преимущество в счете. Шлупп сориентировался и быстро разыграл штрафной, покатив мяч на ван Аанхольта, который выбежав на свидание с кипером, легко того переиграл. Лишь второй пропущенный мяч заставил "красных дьяволов" по-настоящему проснуться. Уже на 55-й минуте гости отквитали один мяч: атака вторым темпом завершилась результативным ударом головой Смоллинга после точечной подачи от Валенсии.

Свой второй гол манкунианцы нарабатывали целых 20 минут и все-таки добились своего: Ромелу Лукаку классно разобрался в эпизоде и восстановил паритет. В концовке матча активнее смотрелись именно хозяева, подопечные Роя Ходжсона не оставляли надежд вырвать три очка, но против этого был Де Хеа, который однажды вытащил "мертвый" мяч после удара Бентеке, а также Неманья Матич, который уже в компенсированное время фантастическим дальним ударом все-таки вырвал победу для "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" – 2:3

Голы: Таунсенд, 11 – 1:0, ван Аанхольт, 48 – 2:0, Смоллинг, 55 – 2:1, Лукаку, 76 – 2:2, Матич, 90+1 – 2:3

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Аанхольт, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Шлупп (Ридевалд, 80), Серлот, Бентеке

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Шоу, 67), Смоллинг, Линделеф, Янг (Мата, 67), Мактоминай (Рашфорд, 46), Матич, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку

Богдан Архипенко

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