Фантастический камбэк: "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласманчестер юнайтед

Фантастический камбэк: "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над "Кристал Пэлас"Программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась отдельно вынесенным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" гостил у "Кристал Пэлас". После субботних и воскресных матчей манкунианцы потеряли вторую строчку, поэтому, чтобы вернуть свои прежние позиции, подопечным Жозе Моуринью необходима была только победа. "Орлы" по-прежнему в числе тех, кто отчаянно борется за прописку в высшем дивизионе, а это значит, что мотивация у них была ничуть не меньше, чем у манчестерского гранда.

Фактически на протяжении всего сезона Рою Ходжсону не позавидуешь. Дело в том, что у лондонцев просто катастрофическая ситуация с травмированными. Лазарет переполнен игроками, большинство из которых основные. У Сеу Жозе с этим поменьше проблем, главные потери связаны, в первую очередь, с линией обороны. Из того выбора, которые есть на данный момент, оба наставника выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы.

Обе команды очень живо начали встречу. Первый опасный момент возник у хозяйских владений: Алексис Санчес ударом головой замыкал передачу от Лингарда, но Уэйн Хеннесси в потрясающем прыжке спас свою команду от неминуемого гола. Через пять минут "Кристал Пэлас ответил и это у них вышло гораздо успешнее: Бантеке взял инициативу в свои руки и стянув на себя нескольких оппонентов выкатил сферу под удар Таунсенду, который в одно касание отправил "кожаного" точно в "девятку" ворот Давида Де Хеа.

Пропустив гол, "Манчестер Юнайтед" взял мяч под свой контроль, но вместе с тем это никак не было связано с остротой команды в атаке. За весь первый тайм подопечные Моуринью ограничились одним голевым моментом в самом дебюте поединка.

Во второй половине встречи "Кристал Пэлас" понадобилось всего три минуты, чтобы увеличить преимущество в счете. Шлупп сориентировался и быстро разыграл штрафной, покатив мяч на ван Аанхольта, который выбежав на свидание с кипером, легко того переиграл. Лишь второй пропущенный мяч заставил "красных дьяволов" по-настоящему проснуться. Уже на 55-й минуте гости отквитали один мяч: атака вторым темпом завершилась результативным ударом головой Смоллинга после точечной подачи от Валенсии.

Свой второй гол манкунианцы нарабатывали целых 20 минут и все-таки добились своего: Ромелу Лукаку классно разобрался в эпизоде и восстановил паритет. В концовке матча активнее смотрелись именно хозяева, подопечные Роя Ходжсона не оставляли надежд вырвать три очка, но против этого был Де Хеа, который однажды вытащил "мертвый" мяч после удара Бентеке, а также Неманья Матич, который уже в компенсированное время фантастическим дальним ударом все-таки вырвал победу для "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" –  "Манчестер Юнайтед" – 2:3

Голы: Таунсенд, 11 – 1:0, ван Аанхольт, 48 – 2:0, Смоллинг, 55 – 2:1, Лукаку, 76 – 2:2, Матич, 90+1 – 2:3

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Аанхольт, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Шлупп (Ридевалд, 80), Серлот, Бентеке

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Шоу, 67), Смоллинг, Линделеф, Янг (Мата, 67), Мактоминай (Рашфорд, 46), Матич, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку

Богдан Архипенко

"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов