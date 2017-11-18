Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии

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Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии

В рамках 1/16 финала Кубка Португалии "Порту" на своём поле одержал волевую победу над "Портимоненсе" со счётом 3:2, забив два гола в компенсированное к матчу время.

"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2

Голы: Данилу Перейра, 5 - 1:0, Веллингтон Карвальо, 30 - 1:1, Педру Са, 67 - 1:2, Венсан Абубакар, 90+1 - 2:2, Ясин Браими, 90+6 - 3:2.

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