Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии

В рамках 1/16 финала Кубка Португалии "Порту" на своём поле одержал волевую победу над "Портимоненсе" со счётом 3:2, забив два гола в компенсированное к матчу время.

"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2

Голы: Данилу Перейра, 5 - 1:0, Веллингтон Карвальо, 30 - 1:1, Педру Са, 67 - 1:2, Венсан Абубакар, 90+1 - 2:2, Ясин Браими, 90+6 - 3:2.

Не пропустите: Наставник "Порту": "Надеюсь, что Касильяса позовут в сборную Испании". | http://soccernews.ru