Фантастический камбэк "Юнайтед" переносит дату досрочного чемпионства "Сити"

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиги закрывалась центральным противостоянием не только текущего уик-энда, но и всего сезона, в рамках которого "Манчестер Сити" на родном "Этихаде" принимал своего принципиального оппонента "Манчестер Юнайтед". Грандиозности этому поединку прибавлял тот факт, что в случае победы над "красными дьяволами" "горожане" де-юре оформляли чемпионство. На неделе подопечные Пепа Гвардиолы были унижены в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", проиграв со счетом 3:0, поэтому "голубые" подходили к дерби в не самом лучшем расположении духа. Кроме того, для "Сити" важно было правильно расставить приоритет и тренерский штаб решил поберечь на ответку с "красными" Кайла Уокера, Эмерика Ляпорта, Кевина Де Брюйне, Габриэля Жезуса и Серхио Агуэро. В остальном же - стартовый состав был максимально приближен к основе. Жозе Моуринью обошелся без ротации и выставил более-менее прогнозируемую одиннадцатку. При шумной поддержке "Этихада" хозяева с первых же минут завладели территориальным преимуществом, а на пятой минуте "Сити" мог претендовать на пробитие пенальти: мяч попал в руку упавшему на ровном месте Эшли Янгу, но арбитр не решился указать на "точку". Спустя десять минут "горожане" едва не привезли себе гол: Венсан Компани в простой ситуации обрезался около собственной штрафной, подарив мяч Эррере, но своего партнера подстраховал Фернандиньо, который помешал испанцу нанести точный удар. Во второй половине первого тайма "голубые" только увеличивали свое превосходство, хотя открыли счет со стандарта: на 25-й минуте шикарный навес с углового ударом головой замкнул Компани, выиграв воздух у Смоллинга. Не успели "красные дьяволы" прийти в себя, как спустя пять минут хозяева засветили двойку на табло стадиона: в завершающей фазе атаки Гюндоган классно разобрался с защитником и без шансов расстрелял дальнюю "шестерку" ворот Де Хеа. Пропустив второй гол, подопечные Моуринью откровенно поплыли и уже к перерыву счет должен был стать разгромным, но Стерлинг один за другим взялся транжирить моменты. После серьезного разговора в раздевалке, футболисты "Манчестер Юнайтед" на второй тайм вышли более собранными. Гости стали играть смелее в атаку и за свои старания были очень скоро вознаграждены. Уже к 55-й минуте "красные дьяволы" усилиями Погба восстановили паритет. Сначала француз отправил мяч в сетку после элегантного паса грудью от Матича, а уже в следующем выпаде Поль, выиграв воздух у защитников "Сити", результативно замкнув точечную подачу от Санчеса. "Горожане" ожидаемо физически подсели, в то время как психологический перевес уже был на стороне гостей. А на экваторе второго тайма "Юнайтед" вышел вперед: оборонцы хозяев потеряли в своей штрафной при стандарте Смоллинга, который беспрепятственно расстрелял Эдерсона. Ситуация вынуждала Гвардиолу идти ва-банк и тот подряд бросил в бой Де Брюйне, Жезуса и Агуэро. В оставшееся время хозяева как могли штурмовали владения "красных дьяволов". На 78-й минуте рефери просто обязан был ставить пенальти в ворота гостей за грубый фол Янга на Агуэро, но свисток почему-то промолчал. Также убойный момент имел Агуэро, но невероятный Де Хеа удар впритык от аргентинца потащил. В итоге "Юнайтед" грамотно довел дело до победного конца и таким образом лишил возможности своего главного врага отпраздновать досрочное чемпионство победой в принципиальном дерби Манчестера.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 2:3

Голы: Компани, 25 – 1:0, Гюндоган, 30 – 2:0, Погба, 53 – 2:1, Погба, 55 – 2:2, Смоллинг, 69 – 2:3

"Ман Сити": Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Агуэро, 76), Давид Силва (Де Брюйне, 72), Бернарду Силва (Жезус, 72), Сане, Стерлинг

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Эррера (Линделеф, 90+4), Лингард (Мактоминай, 85), Погба, Санчес (Рашфорд, 82), Лукаку.

Богдан Архипенко

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