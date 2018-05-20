Фантастика в Риме: "Интер" вырывает из рук "Лацио" путевку в Лигу Чемпионов
Программа заключительного тура Серии А завершалась центральным событием, в рамках которого на "Стадио Олимпико" местный "Лацио" принимал "Интер". Важность этого поединка трудно было переоценить, потому как команды сражались за оставшеюся четвертую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Учитывая, что римский клуб имел трехочковый гандикап над миланцами, поэтому подопечных Симоне Индзаги вполне себе устраивала и ничья. В то время как ребят Лучано Спаллетти удовлетворяла только победа.Что касается стартовых составов, то оба наставника выставили более, чем прогнозируемую одиннадцатку игроков. Тренерский штаб "бьянкочелести" не стал изменять себе с расстановкой в три центральных защитника, а "нерадзурри" – в четыре. Любопытно, что в этом поединке также должен был определится и лучший бомбардир чемпионата Италии. До очной схватки Чиро Иммобиле (29 голов) имел на один забитый мяч больше, чем Мауро Икарди (28 голов).
Игра стала оправдывать ожидания уже с первых минут. Ни одна из команд не отсиживалась в обороне, демонстрируя атакующий бескомпромиссный футбол. Первый опасный момент создали гости, когда Кандрева выкатил мяч под удар Икарди, но аргентинец непонятным образом по нему не попал. Хозяева очень быстро наказали "Интер": уже на девятой минуте подключившийся к атаке Марушич не без помощи рикошета вогнал мяч в дальний угол ворот Хандановича."Орлы" и "змеи" продолжали играть на встречных курсах, а в середине первого тайма должен был удваивать преимущество в счете Милинкович-Савич, но его выстрел со штрафного сотряс каркас ворот. К этому времени "бьянкочелести" завладели преимуществом, но вопреки логики на 29-й минуте пропустили гол, автором которого стал Д’Амброзио, до конца доигравший эпизод. Еще большее напряжение повисло в воздухе, но было немного разряжено еще до перерыва. В концовке первой половины встречи подопечным Индзаги удалась образцовая контратака, которая завершилась выходом Андерсона один на один с Хандановичем и как следствие результативным выстрелом бразильца в дальнюю "шестерку" – 2:1.На второй тайм "Интер" ожидаемо бросил все силы. Какое-то время у "нерадзурри" ничего толком не выходило, а на 72-й минуте в ворота "Лацио" был назначен пенальти за игру рукой в штрафной Милинковича-Савича, но под давлением трибун и футболистов римлян арбитр обратился за помощью к системе VAR, после чего отменил свое решение. А спустя три минуты произошло что-то невразумительное: Индзаги зачем-то решил сыграть на удержание и заменил Иммобиле, выпустив защитника Джордана Лукаку.После этого хода молодого специалиста у его команды все пошло наперекосяк. В течение всего трех минут миланцы дважды забили усилиями Икарди, который реализовал на этот раз стопроцентный пенальти и Весино, отличившегося после подачи с углового. А в бутерброд между голами ситуацию усугубило удаление Лулича, который на ровном месте схлопотал второй "горчичник".
Таким образом, в фантастическом по напряжению матче одно бездарное решение Симоне Индзаги лишило его команду путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон, подарив ее "Интеру".
"Лацио" – "Интер" – 2:3
Голы: Марушич, 9 – 1:0, Д’Амброзио, 29 - 1:1, Андерсон, 41 – 2:1, Икарди, 78 (с пенальти) – 2:2, Весино, 81 – 2:3
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, де Врей (Нани, 84), Раду (Баштуш, 77), Марушич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле (Дж. Лукаку, 75)
"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриниар, Миранда, Д’Амброзио, Весино, Брозович, Кандрева (Эдер, 61), Рафинья (Карамо, 68), Перишич, Икарди
Удаление: Лулич (79)
Богдан Архипенко
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