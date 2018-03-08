Фаны ЦСКА напомнили "Лиону" о поражении французов в 1812 году

Болельщики ЦСКА выдали впечатляющий перфоманс перед началом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона".

Фанаты представили баннер с надписью "Здесь вас ждет Березина" на французском языке. Рядом было развернуто полотно с изображением Наполеона.

В ноябре 1812 году русская армия разгромила французов на Березине. Слово "Березина" до сих пор воспринимается французами в качестве полного провала.

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