Фаны ЦСКА напомнили "Лиону" о поражении французов в 1812 году

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Фаны ЦСКА напомнили "Лиону" о поражении французов в 1812 году

Болельщики ЦСКА выдали впечатляющий перфоманс перед началом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона".

Фанаты представили баннер с надписью "Здесь вас ждет Березина"  на французском языке. Рядом было развернуто полотно с изображением Наполеона.

В ноябре 1812 году русская армия разгромила французов на Березине. Слово "Березина" до сих пор воспринимается французами в качестве полного провала.

Не пропустите: Алексей Березуцкий, Игнашевич и Набабкин в защите ЦСКА на матч с "Лионом". | http://soccernews.ru

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