"Фараоны" в ожидании первой победы на ЧМ: Египет встретится с Уругваем

Египет – Уругвай

Стадион: «Екатеринбург Арена»

Начало матча: 15:00

Арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Вчера матчем Россия – Саудовская Аравия стартовал чемпионат мира, сегодня же свою очную встречу проведут их соперники – сборные Уругвая и Египта.

Главной интригой этой встречи можно было назвать вероятность появления на поле лидера египетской команды Мохамеда Салаха. Игрок «Ливерпуля» получил повреждение в финале Лиги чемпионов в борьбе с Серхио Рамосом и был вынужден некоторое время провести в лазарете. Ходили слухи, что Салах пропустит несколько игр ЧМ, но главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил на пресс-конференции, что форвард восстановился и точно сыграет против Уругвая.

Для поклонников африканской сборной эта была благая весть, ведь команда фактически держится на Салахе, он главная звезда, лидер. На Мохамеда возлагаются огромные надежды. Остальные игроки сборной существенно уступают в классе и выступают в роли подносчиков снарядов и подстраховки.

Уругвай является фаворитом группы, но нельзя сказать, что слишком явным. Все же эта команда не может называться грандом мирового футбола. У нее есть несколько игроков экстра-класса, которые могут в одиночку вытащить матч, но на победу Уругвая в турнире рассчитывать не стоит. Если команда оступится в первой игре, то могут возникнуть ситуации при которых уругвайцы сенсационно завершат выступление уже после группового этапа, поэтому им необходимо играть на победу. Луис Суарес и Эдинсон Кавани являются главной ударной силой сборной, они готовы посоперничать с Салахом в плане результативных действий.

Интересные факты противостояния

Команды ранее никогда не встречались на чемпионатах мира. Единственная встреча была товарищеской. В 2006 году Уругвай выиграл 2:0.

Египет 28 лет не участвовал на чемпионатах мира. Последняя игра датирована 1990 годом.

Египтяне никогда ранее не выигрывали на мировых первенствах (две ничьи и два поражения).

Ориентировочные составы:

Египет: Аль Хадари, Шафи, Гадр, Хегази, Фатхи, Хамед, Эль-Нени, Трезеге, Аль-Сайед, Салах, Мосен.

Уругвай: Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Бентакур, Нандес, Весино, Араскаэта, Кавани, Суарес.

Прогноз на матч:

Уругвай является фаворитом, но нельзя списывать со счетов и Египет, африканцы могут потрепать нервы своему сопернику, если Салах сыграет в полную силу. Египтяне намерены уже в первой игре на полях России добыть свою первую победу на чемпионатах мира.

Букмекеры предлагают на победу Уругвая коэффициент 1.60, на ничью – 3.90, на Египет – 6.40.

Вячеслав Горбачев

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