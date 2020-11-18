Фарерские острова и Гибралтар вышли в дивизион С Лиги наций

Завершились матчи заключительного тура группового этапа в группах 1 и 2 дивизиона D Лиги наций. Путевки в дивизион С завоевали Фарерские острова и Гибралтар.

Мальта – Фарерские острова - 1:1 (0:0)

Голы: Гийомье, 54 - 1:0, Йоунссон, 69 - 1:1

Гибралтар – Лихтенштейн - 1:1 (1:1)

Голы: Брэндле, 17 (автогол) - 1:0, Фрик, 44 - 1:1

Андорра – Латвия - 0:5 (0:1)

Голы: Черномордый, 7 - 0:1, Икауниекс, 57 - 0:2, Икауниекс, 60 - 0:3, Гутковский, 70 (с пенальти) - 0:4, Кроллис, 90 (с пенальти) - 0:5

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