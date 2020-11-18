Фарерские острова и Гибралтар вышли в дивизион С Лиги наций
Завершились матчи заключительного тура группового этапа в группах 1 и 2 дивизиона D Лиги наций. Путевки в дивизион С завоевали Фарерские острова и Гибралтар.
Мальта – Фарерские острова - 1:1 (0:0)
Голы: Гийомье, 54 - 1:0, Йоунссон, 69 - 1:1
Гибралтар – Лихтенштейн - 1:1 (1:1)
Голы: Брэндле, 17 (автогол) - 1:0, Фрик, 44 - 1:1
Андорра – Латвия - 0:5 (0:1)
Голы: Черномордый, 7 - 0:1, Икауниекс, 57 - 0:2, Икауниекс, 60 - 0:3, Гутковский, 70 (с пенальти) - 0:4, Кроллис, 90 (с пенальти) - 0:5
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4