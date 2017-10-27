Фарфан: "Боюсь ли "Зенит"? Я недавно против Месси играл, и не очень боялся"

Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о предстоящем матче своей команды против питерского "Зенита".

"Страшен ли "Зенит"? А чего бояться? Они и мы - футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В "Зените" есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором "Локомотиву" нужно еще и победить. Разве это повод для страха?", - цитирует 32-летнего перуанца SportBox.

Напомним, о предстоящем матче против "Зенита" также высказался Гильерме. | soccernews.ru