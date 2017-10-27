Фарфан: "Боюсь ли "Зенит"? Я недавно против Месси играл, и не очень боялся"

Теги зенит санкт-петербургджефферсон фарфанлокомотив москвалионель месси

Фарфан: "Боюсь ли "Зенит"? Я недавно против Месси играл, и не очень боялся"Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о предстоящем матче своей команды против питерского "Зенита".

"Страшен ли "Зенит"? А чего бояться? Они и мы - футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В "Зените" есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором "Локомотиву" нужно еще и победить. Разве это повод для страха?", - цитирует 32-летнего перуанца SportBox.

Напомним, о предстоящем матче против "Зенита" также высказался Гильерме. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Уфа 14 18
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов