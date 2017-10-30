Фарфан: "Будем продолжать работать в том же духе"

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Фарфан: "Будем продолжать работать в том же духе"Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (3:0).

В этой игре футболист забил два мяча и отдал голевой пас.

"Большой матч. Горжусь своей командой. Будем продолжать работать в том же духе". - написал на своей странице в Инстаграме Фарфан.  | http://soccernews.ru

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