Фарфан: "Друзья ужасаются, когда присылаю им фотографии из России"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о том, как проходит его адаптация в России.

Напомним, что футболист перешел в "Локомотив" в январе прошлого года.

"Раз в неделю хожу в перуанский ресторан, в Москве я прямо-таки остро почувствовал необходимость пробовать что-то родное и привычное. Перуанская кухня – очень вкусная! Крупы, картошка, мясо, специи! Всем рекомендую.

Этой зимой я полюбил выходить во двор и что-то лепить из снега. Русские дети по соседству лепят разные фигуры и, как они говорят, бабу. Это очень позабавило. Я тоже научился лепить бабу. Если хорошо получилось, то отправляю фото своим перуанским друзьям. Еще фотографирую сосульки, сугробы, пейзажи русской зимы. Друзья ужасаются, но я комментирую: ребята, здесь очень весело!" - сказал он.

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