Фарфан: "Друзья ужасаются, когда присылаю им фотографии из России"
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о том, как проходит его адаптация в России.
Напомним, что футболист перешел в "Локомотив" в январе прошлого года.
"Раз в неделю хожу в перуанский ресторан, в Москве я прямо-таки остро почувствовал необходимость пробовать что-то родное и привычное. Перуанская кухня – очень вкусная! Крупы, картошка, мясо, специи! Всем рекомендую.
Этой зимой я полюбил выходить во двор и что-то лепить из снега. Русские дети по соседству лепят разные фигуры и, как они говорят, бабу. Это очень позабавило. Я тоже научился лепить бабу. Если хорошо получилось, то отправляю фото своим перуанским друзьям. Еще фотографирую сосульки, сугробы, пейзажи русской зимы. Друзья ужасаются, но я комментирую: ребята, здесь очень весело!" - сказал он.
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|Команда
|М
|О
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|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
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|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|22
|12