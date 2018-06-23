Фарфан госпитализирован после потери сознания

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Фарфан госпитализирован после потери сознания

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан был госпитализирован в связи с потерей сознания.

33-летний футболист на тренировке получил удар в голову в результате столкновения с партнёром по команде.

Фарфана доставили в одну из московских клиник, сейчас он находится под присмотром врачей. Его участие в матче со сборной Австралии находится под большим вопросом.

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