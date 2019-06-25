Фарфан из-за травмы может пропустить до двух месяцев
Форвард сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан в матче группового этапа Кубка Америки травмировал левое колено.
По данным ESPN, 34-летнему игроку может понадобиться операция. Вероятные сроки восстановления - 2 месяца.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения, он не сможет больше помочь команде в турнире.
Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A.
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|49
|6
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|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
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|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
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|20