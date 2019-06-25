Фарфан из-за травмы может пропустить до двух месяцев

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Фарфан из-за травмы может пропустить до двух месяцев

Форвард сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан​ в матче группового этапа Кубка Америки травмировал левое колено.

По данным ESPN, 34-летнему игроку может понадобиться операция. Вероятные сроки восстановления - 2 месяца.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения, он не сможет больше помочь команде в турнире.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. 

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