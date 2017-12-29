Фарфан: "Ко мне никто не обращался из "Палмейраса"

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Фарфан: "Ко мне никто не обращался из "Палмейраса"

Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан опроверг информацию о том, что он может перейти в "Палмейрас".

"Я ничего не знаю о переходе в "Палмейрас" и ко мне никто не обращался. В январе я собираюсь приехать в расположение "Локомотива" и готовиться ко второй части сезона. Я намерен быть в хорошей форме к Чемпионату Мира, который я не пропущу", - цитирует El Bocon Фарфана. 

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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