Фарфан, Коломейцев и Михалик попали в основу "Локомотива" на матч с "Копенгагеном"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Локомотив" сыграет против "Копенгагена".

Стартовый состав "Локомотива" выглядит так: Коченков, Игнатьев, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.

В запасе: Медведев, Пейчинович, Касаев, Тарасов, Эдер, Баринов, Лысов.

Матч "Локомотив" - "Копенгаген" пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени.

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