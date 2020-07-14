Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан поддержал позицию бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина в отношении генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Напомним, что экс-наставник "железнодорожников" призвал функционера покинуть занимаемый пост и прекратить футбольную деятельность в принципе.

Перуанец лайкнул пост Сёмина в инстаграме. Также отметку "мне нравится" поставил бывший гендиректор "Локо" Илья Геркус.

Контракт 35-летнего Фарфана с клубом истекает в конце июля и, вероятно, не будет продлён.

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