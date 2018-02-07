Фарфан: "Локомотив" - очень особенная команда"

Вингер московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о своей адаптации в стане "железнодорожников".

"Я очень счастлив в "Локомотиве", меня очень хорошо приняли. Команда очень особенная, надеюсь, что здесь буду играть много лет. Чемпионат России - сложная лига из-за языка и холода, но благодаря клубу, товарищам по команде и болельщикам, мне стало легче", - цитирует 33-летнего игрока Peru21.

Напомним, "Локомотив" в 2008-м году отказался от покупки Неймара. | soccernews.ru