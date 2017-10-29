Фарфан: "Локомотив" сделает все, чтобы стать чемпионом"

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Фарфан: "Локомотив" сделает все, чтобы стать чемпионом"
Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Не я лучший, а вся наша команда. Мы все здорово поработали, а мои личные результаты не так важны. Хотя оформить дубль в таком матче, конечно, приятно. Почему в первом тайме "Локомотив" практически ничего у чужих ворот не создал, а во втором забил сразу три? Сумели собраться и использовать свои моменты. Повторюсь, это не моя заслуга, а заслуга всей команды. Матч получился очень интересным. Главное, много голов. Какой футбол без голов?

Мы все для сделаем, чтобы "Локомотив" стал чемпионом. Впереди много работы. Помимо чемпионата, у нас еще Лига Европы. Будем стараться быть лучшими в каждой игре", – приводит слова Фарфана официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе "Локомотив" вышел на первое место в Премьер-лиге и на три очка опережает "Зенит".

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