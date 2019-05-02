Фарфан - лучший игрок "Локомотива" в апреле

Лучшим игроком "Локомотива" по итогам апреля признан перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, сообщает официальный сайт клуба.

Фарфан занял первое место по результатам голосования среди фанатов, набрав более 70% голосов.

В апреле хавбек провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Всего в нынешнем сезоне 34-летний Фарфан провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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