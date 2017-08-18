Фарфан: "Матч против "Спартака" - это класико"

Атакующий полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался в преддверии матча седьмого тура чемпионата России против "Спартака".

"Матч против "Спартака" - это класико. В первую очередь для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов. И "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдёт на поле, мы увидим в субботу. По поводу своего участия прогнозов делать не могу. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма" - сказал Фарфан.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

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