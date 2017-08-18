Фарфан: "Матч против "Спартака" - это класико"
Атакующий полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался в преддверии матча седьмого тура чемпионата России против "Спартака".
"Матч против "Спартака" - это класико. В первую очередь для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов. И "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдёт на поле, мы увидим в субботу. По поводу своего участия прогнозов делать не могу. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма" - сказал Фарфан.
Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.
Не пропустите: Мостовой: "Спартак" сыграет с "Локомотивом" вничью или победит". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выигравшие и проигравшие от трансфера Паулиньо в "Барселону"
-
Ударная концовка матча принесла "Манчестер Юнайтед" крупную победу над "Суонси"
-
Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"
-
Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"
-
Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"
Лента новостей
-
Тарханов: "Наверное, счёт по игре"
-
Гончаренко прокомментировал ничью с "Уралом"
-
Анюков, Жирков, Шатов и Дзюба не сыграют с "Амкаром"
-
"Урал" – ЦСКА - 0:0 (обзор)
-
Зидан: "Нужно хорошо стартовать в Примере"
-
"Зенит" представил Андрея Малахова
-
ЦСКА не сумел прервать беспроигрышную серию "Урала"
-
Выигравшие и проигравшие от трансфера Паулиньо в "Барселону"
-
Каррера хочет видеть в "Спартаке" Тарасова
-
"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:4 (обзор)
-
Сын Ривалдо не против поиграть в РФПЛ
-
Мамаду Сако может перейти в "Вест Бромвич"
-
Ударная концовка матча принесла "Манчестер Юнайтед" крупную победу над "Суонси"
-
"Ювентус" предлагал 75 миллионов евро за Ковачича
-
Перишич готов продлить контракт с "Интером"
-
Сёмин поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
-
"Лацио" интересуется защитником "Милана"
-
"Барселона" сделала предложение по Сери
-
Дракслер останется в ПСЖ
-
Лёв осудил поведение Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Уфа
|6
|9
|7
|Ахмат
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Урал
|6
|8
|11
|Динамо Москва
|6
|7
|12
|Тосно
|7
|7
|13
|СКА Хабаровск
|7
|5
|14
|Арсенал Тула
|6
|4
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2