Фарфан: "Мы можем достичь многого - гораздо большего, чем от нас ожидают критики"

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Фарфан: "Мы можем достичь многого - гораздо большего, чем от нас ожидают критики"Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дал оценку перспективам команды в стартовавшем сезоне.

"Мы можем достичь многого - гораздо большего, чем от нас ожидают критики. Это мое мнение.

"Локомотив" обладает отличными возможностями и качественной инфраструктурой, чтобы решать самые высокие задачи. Наше дело - отдавать все силы в каждом матче, всегда играть на победу.

Конечно, титул чемпионов – мечта для всех. Любой амбициозный футболист вам ответит так же – вне зависимости от того, какие задачи ставятся. Будем биться", - сказал Фарфан

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