Фарфан назначен капитаном сборной Перу на ЧМ-2018

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Фарфан назначен капитаном сборной Перу на ЧМ-2018

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан назначен капитаном сборной Перу на Чемпионате Мира 2018 года.

"Для меня большая честь почувствовать каково это - быть капитаном нашей команды. Благодарю своих товарищей по сборной Перу за их доверие и уважение ко мне. Мы будем продолжать борьбу как команда, вместе как всегда" - написал 33-летний футболист в своём инстаграме.

Отметим, что Фарфан выступает за сборную Перу с 2003 года, сыграл 83 матча и забил 25 голов.

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