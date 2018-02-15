Фарфан: "Не думаю о завершающемся контракте, сейчас я игрок "Локомотива"

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Фарфан: "Не думаю о завершающемся контракте, сейчас я игрок "Локомотива"
Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан заявил, что он хочет продолжить карьеру в московском клубе, хотя его контракт истекает летом.

"Не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень "Локомотива", благодаря которому мы находимся на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. Да, сейчас у меня чаще берут автографы и просят сфотографироваться. Это естественно, ведь по приезду в Москву меня никто особо не знал.

Что касается истекающего через четыре месяца контракта с клубом, то сейчас я игрок "Локомотива". Об остальном даже думать не хочу. Мотивирует ли игра в Лиге чемпионов остаться в Москве? Каждый футболист мечтает о топ-турнирах. Мне приятно, что "Локо" открыл для меня свои двери. Конечно, я хотел бы остаться в команде и сыграть с ней в Лиге Чемпионов. Если говорить о том, что сколько ещё планирую выступать, то сколько угодно, пока организм позволяет", - приводят слова Фарфана российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 22 матча и забил 12 голов.

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