Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки

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Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы не сможет помогать своей команде в оставшейся части Кубка Америки.

Футболист получил повреждение колена и выбыл до конца турнира.

У сборной Перу 4 балла и третье место в группе А.

В минувшем сезоне игрок участвовал в 20 матчах за "Локомотив", отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

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