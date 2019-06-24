Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки
Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы не сможет помогать своей команде в оставшейся части Кубка Америки.
Футболист получил повреждение колена и выбыл до конца турнира.
У сборной Перу 4 балла и третье место в группе А.
В минувшем сезоне игрок участвовал в 20 матчах за "Локомотив", отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.
А еще: Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового турнира Кубка Америки с Перу| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тунис и Ангола не выявили победителя в матче первого тура Кубка Африки
-
1
Стало известно, сколько "Аякс" заплатил за трансфер Промеса
-
Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки
-
"Уфа" проиграла "Хорну" в контрольном матче
-
Промес посвятил стихотворение возвращению в "Аякс"
-
"Динамо" продлило контракт с голкипером Шуниным
-
"Динамо" продлило контракт с главным тренером Хохловым
-
Квинси Промес перешел в "Аякс"
-
Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки
-
Patrick Hellmann Collection будет поставлять парадную одежду для сборной России
-
Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро
-
Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"
-
"Локомотив" обыграл "Аустрию" в контрольном матче
-
"Тоттенхэм" - фаворит в борьбе за Себальоса, которого "Реал" оценивает в 50 миллионов евро
-
"Арсенал" не может договориться по трансферу защитника "Селтика"
-
В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором
-
"Спартак" отдаст в аренду Глушенкова
-
1
Экс-хавбек "Спартака" Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро
-
"Реал" приступил к реконструкции клубного стадиона
-
1
Мане: "Я бы обменял выигрыш ЛЧ с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20