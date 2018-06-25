Фарфан не сыграет против Австралии

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет принять участия в заключительном матче группового этапа ЧМ с Австралией.

Перуанцы после двух поражений лишились шансов на выход из группы.

"Спасибо большое за поддержку. Слава богу, мое состояние стабильное, я нахожусь рядом с семьей. Теперь нужно подумать о здоровье и восстановлении.

Я очень хотел бы быть с партнерами по команде в последней игре, но по рекомендации врачей это невозможно. Я смогу поддержать сборную только из больницы. Команда, я знаю, что ты порадуешь нас!" - написал Фарфан.

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