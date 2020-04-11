Фарфан - о сокращении зарплаты в "Локомотиве": "Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги"

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Фарфан - о сокращении зарплаты в "Локомотиве": "Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги"

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался по поводу сокращения зарплат игрокам клуба.

Напомним, недавно руководство "железнодорожников" приняло решение урезать оклады игрокам и тренерскому штабу на 40% до возобновления сезона.

"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги.

Мне прислали кусок бумаги на русском языке, я ничего не понял и порвал его. Они просто хотели мне подгадить", - сказал футболист в прямом эфире в инстаграме.

Отметим, что "Локомотив" платит 35-летнему футболист 1,5 миллиона евро в год.

А еще: "Головы теперь спокойные": Сёмин прокомментировал снижение зарплат в "Локомотиве"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Год не играл.

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