Фарфан - о сокращении зарплаты в "Локомотиве": "Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги"

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался по поводу сокращения зарплат игрокам клуба.

Напомним, недавно руководство "железнодорожников" приняло решение урезать оклады игрокам и тренерскому штабу на 40% до возобновления сезона.

"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги.

Мне прислали кусок бумаги на русском языке, я ничего не понял и порвал его. Они просто хотели мне подгадить", - сказал футболист в прямом эфире в инстаграме.

Отметим, что "Локомотив" платит 35-летнему футболист 1,5 миллиона евро в год.

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