Фарфан - о своей травме: "Я вернусь и буду сильнее, чем когда-либо"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан в инстаграме написал о том, что ему очень жаль, что он получил травму.

"Жаль, что я травмирован. Но я вернусь и буду еще сильнее, чем когда-либо", - написал Фарфан.

Напомним, футболист получил повреждение бедра в матче 27-го тура РПЛ с "Арсеналом".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Игрок "Локомотива" Фарфан выбыл до конца сезона| http://soccernews.ru