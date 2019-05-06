Фарфан - о своей травме: "Я вернусь и буду сильнее, чем когда-либо"

Теги локомотив москваджефферсон фарфантравмы

Фарфан - о своей травме: "Я вернусь и буду сильнее, чем когда-либо"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан в инстаграме написал о том, что ему очень жаль, что он получил травму.

"Жаль, что я травмирован. Но я вернусь и буду еще сильнее, чем когда-либо", - написал Фарфан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenado por mi lesión. Pero se que volveré más fuerte que NUNCA! #el10delacallepronto

Публикация от Jefferson Farfan (@jefferson_farfan| http://soccernews.ru_oficial)

Напомним, футболист получил повреждение бедра в матче 27-го тура РПЛ с "Арсеналом".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов. 

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