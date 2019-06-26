Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан отправится в Барселону для обследования.

Футболиста осмотрят на следующей неделе, после чего станет известно, как долго продлится восстановление и каково будет лечение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 34-летний перуанец получил травму на тренировке перед матчем Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что он может пропустить весь следующий сезон из-за отслоения хряща левого колена.

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