Фарфан подарил Ракитичу футболку "Локомотива"

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Фарфан подарил Ракитичу футболку "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан в инстаграме опубликовал снимок с игроком "Барселоны" Иваном Ракитичем.

"Отличная встреча с моим другом и братом Иваном Ракитичем. Вспомнили очень много интересных моментов, которые пережили, играя вместе", - написал футболист.

Фарфан и Ракитич играли вместе в "Шальке". За гельзенкирхенский клуб он выступал с 2008 по 2015 год. Ракитич - с 2007 по 2011.

Напомним, этим летом Фарфана прооперировали в связи с повреждением хряща коленного сустава.

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