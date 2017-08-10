Фарфан получил травму
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин объяснил отсутствие в матче пятого тура чемпионата России против "Рубина" перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана.
"Почему не играл Фарфан? Он травмирован" - сказал наставник "железнодорожников".
Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне 32-летний Фарфан сыграл за "Локомотив" 5 матчей и забил 1 гол.
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